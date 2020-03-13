Работнику ошибочно выплатили зарплату. Как заполнить 6-НДФЛ?

Как отразить в расчете 6-НДФЛ ошибочную выплату зарплаты уволенному работнику? Ответ на этот вопрос опубликован в газете УНП Северо-Запад.

Если работник вернет деньги, то дохода в результате у него не возникнет. В таком случае зарплату за ноябрь и декабрь, которую компания выдала по ошибке, в расчете показывать не надо.

Сотрудник вернет деньги за вычетом НДФЛ. Налог с ошибочно выданной зарплаты – это переплата компании. В соответствии со статьей 231 НК, налоговый агент вправе вернуть такую переплату по заявлению.

Если бывший сотрудник откажется возвращать деньги, нужно отразить доходы в отчетности. Так как «физик» больше не работает в компании, выплаты за ноябрь и декабрь не считаются зарплатой. Датой получения дохода для таких выплат считается день, когда компания перечислила деньги. Дату выплаты следует отразить в строках 100 и 110 раздела 2 расчета 6-НДФЛ.