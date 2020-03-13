Цены на нефть, фух, растут. Говорят, уверенно

Мировые цены на нефть растут в пятницу 13-ого. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,06%, составив $31,52 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 0,18% – до $33,28 за баррель.

Ранее замглавы Минэнерго России Павел Сорокин рассказал, что ведомство ждет восстановления цен на нефть до 40-45 долларов за баррель во второй половине текущего года. По его словам, стоимость продолжит расти и в следующем году, «если не будет никаких неожиданных факторов».

Версия чиновника: цена в 40-45 долларов «справедливая и обеспечит восполнение добычи». И, кроме того, позволит России реализовывать нефтедобывающие проекты в Арктике, о которых не раз говорилось на высшем уровне.

Он также добавил, что Россия была готова к коллапсу на мировом рынке нефти заранее, еще до срыва сделки ОПЕК+. Власти страны понимали, что «рано или поздно» падение нефтяных котировок все равно случится.

Сейчас мы видим ситуацию на рынке как прогнозируемую, хоть и неприятную, но рабочую.