Работодатель ищет бухгалтерских рабов?

Участники «Красного уголка бухгалтера» возмущены и жаждут крови. Виновник происходящего — московская фирма, разместившая объявление о поиске бухгалтера на Авито.

Возмущает в объявлении не столько низкая зарплата (по московским меркам), сколько график работы. 6 дней в неделю по 12 часов выходит за рамки не только Трудового кодекса, но и здравого смысла. И бесплатные койки и кормежка никак не могут компенсировать такой рабский труд.

«Слазила на авито, думала это фейк какой-то. Это рабов берут?», — интересуются в группе.

Впрочем, работодатель явно рассчитывает на таких вот работников:

«Шанс для тех, у кого есть деньги только на билет до Москвы. А там уж как кривая американской мечты выведет»

Но, оказывается, есть люди, считающие что все нормально. Более того, тех работников, которые желают работать по законному графику и получать вовремя зарплату обзывают нытиками. Вот такой «работодатель» отметился в ветке:

«А в чем проблема ? Что тут не так? Многие работают по субботам, это совершенно нормально. Я работаю, и в сб и вс. И приходиться на работы нанимать нытиков, которые не могут после 6 остаться, потому что, видите ли, такой кодекс. И зарплата если не 10-ого а 20-ого, то это катастрофа»

К сожалению, вот таких работодателей в стране немало.