Налоговики на местах необоснованно требуют, и сами это признают

Мы не выдумываем, это действительно так составлен документ.

Налоговики на местах выдали совершенно фантастическое требование.

Весть в «Красный уголок бухгалтера» принес Сергей Кошелев, бывший глава УФНС по Владимирской области.

Пятничное откровение от краснознаменной, октябрьской инспекции (которой руководство УФНС пугает всю область)... То ли это вирус до них добрался, то ли обнуление сознания произошло, но они все же признали, что их Требования необоснованные, и требуют они документы в связи с необоснованной необходимостью... Или это искусственный интеллект сам уже обучился и начал писать правду... Вот это я понимаю АИС Налог-3. То ли еще будет...