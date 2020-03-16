ФНС не приняла декларацию по НДС, а директора признала номиналом. Суд сказал, в таком порядке нельзя

25 января 2018 года компания подала в инспекция декларацию по НДС. Инспекция провела мероприятия налогового контроля и решила, что директор, подписавший декларацию — номинал. Декларацию не приняла и 29 января 2018 внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений. Да ещё и уголовное дело против директора было возбуждено.

Компания обратилась в суд. Требовала признать, что инспекция не приняла декларацию незаконно.

Суд встал на сторону компании: у инспекции есть Административный регламент, в пункте 28 которого перечислены причины, почему инспекция может не принять декларацию. Ни одна из причин к рассматриваемому делу не подходит. Инспекция заявляет, что директор номинал, компанией он в реале не руководит. Но на момент подачи декларации у инспекции не было никаких оснований её не принимать, инспекция должна была провести проверку достоверности сведений в декларации. Но для этого инспекция должна была сначала принять эту декларацию. Вот после этого инспекция и могла бы ссылалась на своё мнение о директоре.