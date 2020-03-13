Люди активно скупают антидепрессанты. Виноваты новости

В России зафиксирован рост продаж антидепрессантов. Эксперты считают — во всем виноваты негативные новости, но никак не внешние факторы.
С 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств год к году в упаковках в розничном сегменте составил 6,8%.
С 24 февраля по 1 марта (последние доступные данные) — уже 11,5%.В стоимостном выражении за те же периоды продажи увеличились на 12,5 и 18,5% соответственно.
В текущем году лидеры продаж в деньгах среди антидепрессантов — препараты «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт» (совокупная доля 34,1% рынка), в упаковках больше всего продаются «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер» — они занимают 39,4%.
Что еще показала динамика продаж таких средств:
- В первую неделю января антидепрессантов покупают меньше, чем в конце февраля. Но при этом, в 2019 году в эти же дни покупали меньше.
- Среди снотворных и седативных средств, которые в основном продаются без рецепта, наиболее популярны у россиян «Корвалол», «Ново-Пассит», препараты валерианы и пустырника.
- Но седативных препаратов покупать стали меньше, чем в прошлом году (материалы РБК).
Вот удивительно, неужели люди только от плохих новостей бегут в аптеку за успокоительными, или в винный, тоже за «успокоительными»? Наверное, они играют роль, но общее падение уровня жизни, скорее всего, играет большую роль, нежели новости. Тем более, не все их смотрят или слушают.