Женщины зарабатывают меньше мужчин. Но это наши традиции виноваты

В нашей стране существует большая разница в оплате труда между мужчинами и женщинами; кроме того, женщины гораздо реже мужчин идут в политику. Это всё объясняют традициями.

Сегодня в московском офисе ООН будет представлен доклад «Добровольный национальный обзор об осуществлении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Это ежегодный доклад, в котором российские ведомства отчитываются о достижении 17 целей устойчивого развития до 2030 года, объявленных ООН. Одна из них — обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин.

Доклад подготовлен при участии аналитического центра при правительстве России, Минэкономразвития, МИДа, Росстата и других ведомств. С ним заранее ознакомился РБК.

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В России есть проблемы с гендерным равенством, к примеру с разрывом в размерах оплаты труда между мужчинами и женщинами, говорится в документе. Так, в октябре 2017 года соотношение средней заработной платы женщин и мужчин составляло 71,7% (соответственно 32,6 тыс. против 45,5 тыс. руб.). Одной из причин такого разрыва авторы назвали «традиционное внутрисемейное разделение труда». Оно предполагает, что к функциям женщин относятся рождение детей, уход за ними и ведение домашнего хозяйства.

Еще одна причина разрыва заключается в косвенной дискриминации — сегрегации, то есть в неравномерном распределении женщин и мужчин по профессиям и должностям. В результате первые оказываются занятыми на менее оплачиваемых рабочих местах. В целом уровень сегрегации по видам экономической деятельности оценивается в 36%.

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Женщины преимущественно заняты в бюджетном секторе — там, где высокий уровень социальной защищенности при заниженной зарплате. К таким профессиям относятся медработники, работники в сфере образования, соцработники, научные сотрудники и работники учреждений культуры и науки.

В России женщин, занятых в политике и занимающих высокие государственные должности, гораздо меньше, чем мужчин, сказано в докладе. По оценкам Межпарламентского союза, на 1 сентября прошлого года доля представительниц слабого пола в органах власти высшего уровня составляла 18,2%, низшего — 15,8%. По числу женщин в парламенте Россия находится на 132-м из 193 мест в мире.

В докладе также приводятся данные Росстата: по данным за 2016 год, государственные должности и должности гражданской службы занимали 72% женщин и 28% мужчин. Однако первые были преимущественно в более низком служебном положении (секретари, обслуживающий персонал). Чем выше должности, тем меньше женщин их занимает.