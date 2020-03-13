ЦБ установил курсы валют на выходные. Рубль немного вырос

Банк России установил на 14-16 марта официальный курс доллара на уровне 73,1882 рубля, что на 83,9 копейки ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро снижен на 1 рубль 78 копеек, до 81,861 рубля.
Торги на Московской бирже открылись ростом основных индексов. За первые полчаса торговой сессии рост индекса Мосбиржи составил 2,8%. А вот в США все плохо — сегодня ночью основные американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ обрушились почти на 10%, показав самое большое снижение за последние 33 года.