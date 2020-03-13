ЦБ установил курсы валют на выходные. Рубль немного вырос

mityai Греция после вступления в ЕС: с/х, судостроение и тд. Работодатель ищет бухгалтерских рабов?

kuratorus Это ж какой чудак на букву М такое предложение внес? Вообще. это уже давно время от времени пытаю... Минфин заботится о бухгалтерах, поэтому выступает против уплаты НДФЛ по адресу сотрудников

ananasik-s Конечно: в малом бизнесе - мелкие жулики. Куда им до настоящей мафии сами знаете где.... Путин назвал малый бизнес жуликами?

Над.К У вас представления о капитализме какой-то столетней давности...... Работодатель ищет бухгалтерских рабов?

MaxC Это как-то очень абстрактно Вы ответили)))Хотя, я почти согласен с этим, если не брать румын каки... Работодатель ищет бухгалтерских рабов?

mityai Конечно нет, что за вопросы такие ужасные задаете. Там же одни дамы в платьях да джентельмены в ц... Работодатель ищет бухгалтерских рабов?

Старый ворчун И не получится, ибо Прохоров тоже про эту фигню давно забыл, т.к. всё продал за 1 EUR еще в начал... Путин похвалил технологии в малом бизнесе. А мы вспоминаем АИС «Налог-3»

Buh Lo Когда мне говорят, что торгаши жулики, я их отправляю на хлебозавод покупать хлеб, а за бананами ... Путин назвал малый бизнес жуликами?

Бабловед Ага, ещё отпустим рубль и россияне (те, которые не акционары) продолжат оплачивать эту ценовую во... Цены на нефть, фух, растут. Говорят, уверенно

naikin Здравствуйте уважаемый эксперт, имеется вопрос на основании какого нормативного или подзаконного ... В фокусе налоговой комиссии. А вам туда надо?

Inna46 Если Вы обо мне - я в чудеса (в том смысле, который Вы скорее всего подразумеваете) не верю, но в... Что Госдума поменяла в Конституции. И зачем это все

sun-sun-violett ну что же. наконец-то прямым текстом. не увиливая.не объяснили, видать, в свое время, что "все пр... Путин назвал малый бизнес жуликами?

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mityai Обычный капитализм. Не хочешь работать за копейки, так на твое место толпа других есть. Хомо хоми... Работодатель ищет бухгалтерских рабов?

Кошки Рyлят Кстати, для франчей 1С это ситуация в порядке вещей. Там подобное рабство вполне в порядке вещей,... Работодатель ищет бухгалтерских рабов?

Mailu Да, там самая высокотехологичная профессия - системный администратор... Это если говорить об IT. ... Путин назвал малый бизнес жуликами?