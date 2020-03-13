Рубли вирусам не подвластны. Потому что их обрабатывают антисептиками

Российские банкноты обрабатывают специальными антисептическими веществами, чтобы защитить их от вирусов и микробов.

«При изготовлении банкнотной бумаги для российских банкнот применяются специальные добавки с антисептическими свойствами. Поверхность таких банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов. В этой связи вероятность того, что на банкнотах, передаваемых нашим предприятием Банку России, присутствуют какие-либо патогенные микроорганизмы, минимальна», — рассказали РИА Новости в пресс-службе производителя банкнот «Гознак».

Единственная и наиболее очевидная рекомендация с точки зрения профилактики при обращении с банкнотами — мыть руки, констатировали в «Гознаке». Накануне стало известно, что Национальный банк Украины планирует не обрабатывать поступающую от банков наличность в течение двух недель (предполагаемого инкубационного периода коронавируса нового типа), а затем снова выпускать ее в оборот.