Коронавирус. Что надо знать на сегодня

Сухие факты о коронавирусе, которые прошли медицинскую и научную проверку. По материалам Медузы.
Сколько заболевших
- 11 Марта ВОЗ объявила о пендемии коронавирусной инфекции.
- По последним данным университета Джонса Хопкинса, по всему миру зафиксировано около 128 тысяч зараженных вирусом человек. Умерли более 4,7 тысячи. 68 тысяч человек выздоровели.
- В России зарегистрированы 34 случая заражения. 6 из них – вчера. Это люди из Москвы, Калининграда и Краснодарского края.
- Многие страны мира закрыли авиаграницы, отменяют занятия в школах, запрещают массовое скопление людей. Мероприятия свыше 5 тысяч человек запрещены и в Москве.
Как защититься
- Отложить поездки за границу. По данным университета Джонса Хопкинса, самыми крупными очагами вируса являются Китай, Италия, Иран, Южная Корея, Франция, Испания и Германия. До 1000 зараженных зарегистрировано в США. Инфекция вспыхивает и в других странах: Французская Полинезия, Турция, Гондурас и Кот-д?Ивуар. До сих пор из европейских стран об инфицированных не заявляла лишь Черногория.
- ВОЗ рекомендует для защиты от заражения коронавирусом не трогать лицо. Особенно рот, нос и глаза. Вирус или бактерия передается воздушно-капельным путем. А люди трогают лицо в среднем 20 раз в час.
- Держите в чистоте руки. Правильно мыть руки, оказывается, могут не все. Вот видео-инструкция ВОЗ.
- Если нет возможности регулярно мыть руки с мылом, используйте антисептический гель.
- В людных местах в закрытых пространствах носите медицинскую маску на лице. Никакой гарантии маски не дают. Чаще всего их вообще носят неправильно, оставляя зазоры между тканью и лицом. Но если выбрали такой вариант, меняйте маску каждые 3 часа.
Прогнозы
- По самому пессимистичному прогнозу, пандемия может привести к миллионам жертв.