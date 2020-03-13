Налоговики вносят отметку о недостоверности адреса, а потом отказывают в его подтверждении. Что делать?

Сначала налоговики посчитали адрес компании в ЕГРЮЛ недостоверным, а потом отказали при попытке его подтвердить. В чем может быть проблема?

В «Красный уголок бухгалтера» прилетел очередной вопрос от подписчика.

«Налоговая внесла данные о недостоверности адреса. Подали заявление по форме Р14001 о конкретизации с указанием номера кабинета. Пришел отказ, адрес отсутствует в ФИАС. Обращались в орган местного образования, там ответили, что все в порядке с адресом».

Другие подписчики посоветовали следующее (советы мы свели в четыре группы и прокомментировали):

Проверить правильность заполнения Р14001.

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Это можно сделать еще до получения отказа на руки. Чтобы знать, стоит выяснять причину, или стоит готовить новый пакет документов на переподачу.

Съездить в регистрирующую ИФНС и выяснить причину отказа.

Вообще, это всегда лучше делать прямо в день получения. Налоговики приносят регистрационное дело, открывают и показывают, где закралась ошибка.

Написать жалобу в Управление.

Да, тоже работает, иногда только это и помогает. Но, мы бы посоветовали это делать после выяснения причин отказа. Если сами допустили ошибку — смысла обжаловать нет, только время потеряете.

Проверить адрес по ФИАС.

Налоговая всегда ориентируется на то, как адрес записан в, а не на Росреестр, выписки, свидетельства и прочее. Это действительно так. Причем, данные во всех указанных ресурсах могут не совпадать.

И добавим от себя еще один совет. При получении письма от территориальной налоговой о подтверждении адреса, и уж тем более, после получения отметки в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе — не нужно это игнорировать!

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Может быть чревато блокировкой счета в банке, отказом контрагентов работать с вами, и даже принудительным исключением компании из ЕГРЮЛ.

А для участника (с долей от 50%) и директора — еще и дисквалификация на три года.