Налоговики вносят отметку о недостоверности адреса, а потом отказывают в его подтверждении. Что делать?

Сначала налоговики посчитали адрес компании в ЕГРЮЛ недостоверным, а потом отказали при попытке его подтвердить. В чем может быть проблема?
В «Красный уголок бухгалтера» прилетел очередной вопрос от подписчика.
«Налоговая внесла данные о недостоверности адреса. Подали заявление по форме Р14001 о конкретизации с указанием номера кабинета. Пришел отказ, адрес отсутствует в ФИАС. Обращались в орган местного образования, там ответили, что все в порядке с адресом».Другие подписчики посоветовали следующее (советы мы свели в четыре группы и прокомментировали):
- Проверить правильность заполнения Р14001.
- Съездить в регистрирующую ИФНС и выяснить причину отказа.
- Написать жалобу в Управление.
- Проверить адрес по ФИАС.
И добавим от себя еще один совет. При получении письма от территориальной налоговой о подтверждении адреса, и уж тем более, после получения отметки в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе — не нужно это игнорировать!
Может быть чревато блокировкой счета в банке, отказом контрагентов работать с вами, и даже принудительным исключением компании из ЕГРЮЛ.
А для участника (с долей от 50%) и директора — еще и дисквалификация на три года.