Курс рубля восстановится через два года?

Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю.

Об этом заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости. По его мнению, стоимость нефти Brent после провала соглашения ОПЕК 6 марта в течение ближайшего полугода может находиться в районе 30 долларов за баррель, а затем постепенно вернется к уровню в 60 долларов за баррель.

«Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к 60 долларам США за баррель в течение двух лет. Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля», — отметил эксперт.

Он уточнил, что при ожидаемой нефти в 30 долларов за баррель в течение второго и третьего квартала рубль будет удерживаться на уровне 75 за доллар, в следующие 12 месяцев укрепится до 68 за доллар и через 2,5 года — до 61.