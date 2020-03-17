Из-за поправок в НК налоговые агенты не знают, как отчитаться по НДФЛ от ценных бумаг. Минфин объяснил

Минфин в письме № 03-04-06/15863 от 03.03.2020 дал разъяснения налоговым агентам по НДФЛ по непонятной ситуации, которая возникла из-за внесения поправок в НК.

Речь идет о доходах от ценных бумаг. Ранее налоговые агенты при сдаче отчетности ориентировались на пункт 4 статьи 230 НК. То есть указывали доходы в декларации по налогу на прибыль и сдавали ее до 28 марта.

Но с 01.01.2020 данная норма признана утратившим силу.

И как этим агентам отчитаться за доходы физлиц? Никаких переходных периодов закон не содержит.

По мнению Минфина, лица, признаваемые налоговыми агентами в соответствии со статьей 226.1, вправе отчитаться о доходах физлиц за 2019 год в соответствии с пунктами 2 или 4 статьи 230 НК.

То есть такие агенты могут либо по-старинке отразить все в декларации по налогу на прибыль, либо составить справки 2-НДФЛ.

Аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 05.12.2019 № 03-04-07/94678., которое доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/25567@ от 12.12.2019.