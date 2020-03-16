Приказ гендира — в топку. Нельзя заставить работников сообщать о заграничных поездках

Страх перед коронавирусом толкает некоторых работодателей на принятие мер, не предусмотренных ТК.

Гендиректор компании издал приказ, по которому работники должны уведомлять работодателя письменно о выезде за границу (с указанием страны и дат поездки) по частным вопросам.

При этом речь идет о работниках, не имеющих доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.

На сколько законно такое требование, интересуются работники.

Ни на сколько, ответил Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф». Это незаконно.

Согласно ст. 3 ТК каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника