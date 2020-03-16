Не забудьте сдать отчеты в ПФР

До 16 марта 2020 года включительно в ПФР необходимо представить следующие сведения за февраль 2020 года:
— по форме СЗВ-М о каждом работающем в отчетном периоде застрахованном лице;
— по форме СЗВ-ТД на работников, у которых в феврале 2020 года произошли кадровые мероприятия (прием, увольнение, перевод и др.) или работником подано заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки или ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Сведения СЗВ-ТД на работников необходимо представить и в случае переименования организации.