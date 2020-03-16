Турбизнес просит принять закон, разрешающий не возвращать людям деньги по отмененным из-за вируса турам

Из-за коронавируса туристический бизнес оказался под угрозой.

Последовавшая волна аннуляций броней может поставить на грань банкротства туроператоров, турагентства, отели, дома отдыха, пансионаты, детские лагеря, транспортные и страховые компании по всей стране.

В этой связи представители турбизнеса просят предоставить им ряд преференций, чтобы выжить в это тяжелое для них время.

Федерация Руководителей Турбизнеса под эгидой профессионального сообщества «Звезды Туризма» разместила на сайте Change.org петицию, адресованную властям.

Предложенные меры по недопущению краха туристического бизнеса в РФ включают в себя 4 пункта.

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1. Официально признать существующие обстоятельства на территории Российской Федерации — обстоятельствами непреодолимой силы, в следствии чего возврат денежных средств невозможен до полной нормализации обстановки, связанной с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 2. Позволить поставщикам туристических услуг (туроператорам) заморозить на депозитах денежные средства клиентов до нормализации эпидемиологической обстановки в мире и РФ, с последующим использованием денежных средств клиентами по своему усмотрению. 3. Ввести налоговые каникулы для всей туристической отрасли до нормализации эпидемиологической обстановки мире и РФ. 4. Законодательно жестко разграничить функционал и ответственность туроператоров и турагентов перед заказчиками туристических услуг, удалить из «Закона о туристской деятельности» формулировки из статьи 14 о полном возврате денег туристу.

За эту петицию проголосовали около 10 тыс. человек.