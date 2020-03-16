Налоговики выиграли суд по ККТ, сославшись на письмо прошлого века

Налоговики предъявили претензию ресторану за то, что в чеке не были указаны конкретные блюда, которые были заказаны проверяющими. Было выдано предпреждение, согласно части 2 статьи 15.1 КоАП. Но ресторан все равно пошел в суд, пытаясь это оспорить. И две инстанции фирмой проиграны (постановление Тринадцатого ААС № 13АП-35368/2019 от 25.02.2020)

Дело пока дошло до второй инстанции. Интересно оно тем, что в качестве аргументов со стороны налоговиков суд принял ссылки на протоколы и письма прошлого десятилетия и даже документ прошлого века. Особенно впечатляет вот это:

«Согласно данным Классификатора (Письмо Государственной налоговой службы РФ от 05.02.1998 № ВК-6-16/84 (ред. от 26.09.2002) „О Классификаторе ККМ, используемых на территории Российской Федерации“) модель контрольно-кассовой техники АТОЛ 90Ф не входит в его перечень»

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Как вы понимаете, ни одной ККТ из ныне числящихся в реестре ФНС в упомянутом классификаторе быть не может. По мнению налоговиков и суда, нельзя использовать в общепите технику, которой нет в классификаторе. Вот что написано в решении суда:

«На предприятиях общественного питания, использующих технологию обслуживания посетителей, предусматривающую передачу посетителю счета после получения блюд и регистрацию на контрольно-кассовой машине оплаты с оформлением фискального чека и (или) фискального оттиска на ранее сформированном счете, допускается применение только моделей (версий моделей) контрольно-кассовых машин, разрешенных к применению для ресторанов в соответствии с Классификатором контрольно-кассовых машин, используемых на территории Российской Федерации»

Возникает вопрос — кто надоумил инспекторов пользоваться такими старыми документами? Ведь если использовать в качестве аргумента этот классификатор, то оштрафовать можно абсолютно любую организацию общественного питания или торговли. Новый способ пополнить бюджет?