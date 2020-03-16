Суды против штрафов за дополнение СЗВ-М. Но Пенсионный фонд продолжает штрафовать

Можно оштрафовать страхователя за самостоятельное дополнение СЗВ-М? Верховный суд считает что нет, поэтому включил в Обзор судебной практики № 4 (2019 г.) определение от 20.12.2019 № 306-ЭС19-23114.

Форма СЗВ-М была сдана в ПФР в срок, но компания самостоятельно обнаружила работников, которые в отчете не отражены. И подала дополняющую форму СЗВ-М. Но ПФР все равно оштрафовал организацию. Суды с фондом не согласились.

Это уже не первый обзор, в котором содержатся решения не в пользу ПФР. В 2018 году было включено решение ВС от 02.07.2018 № 303-КГ18-99 в котором написано:

«Такой правоприменительный подход позволяет стимулировать заинтересованность страхователей в самостоятельном и своевременном устранении допущенных ошибок, более оперативной обработке сведений индивидуального (персонифицированного) учета органами ПФР, что в конечном итоге способствует соблюдению прав и интересов застрахованных лиц»

Однако Пенсионный фонд до сих пор не считает нужным стимулировать исправление и дополнение сведений. Такое впечатление, что цель собрать штрафы, а не получить достоверные данные.