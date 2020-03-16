Сотовая связь подорожает на 20%. Из-за бесплатного доступа к «Госуслугам»

Сотовые операторы предупредили о росте цен на сотовую связь на 20% из-за падения рубля и редписания Путина обеспечит бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

Это случится, если государство не поможет операторам субсидировать тарифа с безлимитным интернетом для доступа к социально значимым ресурсам. К примеру, в виде налоговых льгот.

Обеспечить бесплатный доступ к «Госуслугам», сайтам госорганов и другим социально значимым ресурсам обязал Путин во время последнего послания Федеральному собранию. После чего Минкомсвязи объявило о том, что с 1 марта такой доступ появится.

На «Клерке» уже писали о срыве бесплатного доступа к таким сайтам с 1 марта.

Смысл вообще в бесплатном доступе, если за него все равно придется платить?