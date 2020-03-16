Безрецептурные лекарства разрешат заказывать онлайн. И все из-за коронавируса

Про медиков не спрашивал, а вот по поводу "в целом" - уточнил:Если один из родителей отправляется...
все как-то странно, особенно когда вас отовсюду "пинают"... когда я допускал ошибки в налоговой, ...
Вот уж Крым "закрыть" проще простого....
Тут же училка звонит родителям и говорит: "Ваш отключился"......Просто, но чревато)))-Мам, а у ме...
А карантин для ребенка - по нему не дают больничные?
А жить, покупать еду, лекарства и пр. сотрудник на что должен?...
А ведь на картинке к новости карта Крыма...
Я из поколения "с ключом на шее". Так что о каких каникулах мы говорим? Вся моя школьная жизнь пр...
Да, разве я о проблеме говорила? Исключительно о простоте решения ))...
Вообще любая централизованная система будет требовать бюрократии....
Есть программки специальные. Мониторинга, которые отслеживают чем вы занимаетесь на ноуте и куда ...
Я, честно говоря, не москвичка, так что подобного ресурса не знаю. Но знаю массу других. Как для ...
Как будто когда были проблемы с тем, чтобы не пойти в школу?гыгыгыгыКубик рафинада, капля йода, 3...
Греть дома обед одному после занятий в школе и сидеть неделю на каникулах это одно. А вот уже со ...
Сегодня была статья на РБК. Китайцы уже месяц как перевели многие профессии на дистанционку. Тепе...
Вообще то, родоначальник бюрократии - капитализм. Нет.... китайский феодализм, египетской рабовла...
Не сталкивался, но почитал Собянина. Он что-то говорит о "Московской электронной школе".Далее по ...
Что бы прогулять надо было не пойти в школу, а теперь можно просто "отключить" учителя ))...
Душа моя.... кроме скайпа, который удобен исключительно для переговоров, есть масса дистанционно ...
Коллективу надо грамотно "воспитывать" штрейкбрехеров. Тогда и норму выработки не повысят))) Ну и...
Есть такое дело)))А Невзоров в своем блоге на "Эхе" написал, что "Корона" не убивает заядлых кури...
С 2015 года работаю по лицензии, требование пришло по НДС, обосновать льготы по НДС, я валяюсь с ...
я однажды допустил ошибку - дал работнику добро пользоваться интернетом, играть и смотреть сериал...
Хочется Вас поправить, знаете ли. Не вижу никаких проблем в том, что школьник, будет один, без ро...
Кстати об алкоголе... На предыдущей квартире я прожил 20 лет и все 20 лет наблюдал чету алкоголик...
Ну, для этого консультации с воспитательницей не требуются!Все папы знают про колготы - надевать ...
бегите от таких работодателей! пишите заявление на увольнение и бегите! ...
Недавно в Магнит-Хозтовары видел "Лесную воду". Целая полка, никто не берет. Дороговато, наверное...
вот потому лучше стремиться к автоматизации бизнеса - роботы подтупливать не будут)))))...
А.. грибочки, это для деток постарше. Я уж подумала шнурки завязывать и колготы задом наперед нат...
Чему, чему... В горшок ходить
Звоним воспитателю, она говорит - сегодня вырезаем и клеим грибочки...)))...
Школьникам и детсадовцам рекомендуют обучаться удаленно.Что за фигня такая "обучаться удаленно де...