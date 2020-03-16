Безрецептурные лекарства разрешат заказывать онлайн. И все из-за коронавируса

Глава правительства Михаил Мишустин предложил разрешить в России продажу безрецептурных лекарств через Интернет. Об этом он заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Он поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой вместе с Госдумой обеспечить принятие соответствующего законопроекта, «чтобы уже можно было в ближайшее время заказывать безрецептурные препараты посредством интернета с доставкой».

Легализация онлайн-торговли лекарствами обсуждается не первый год. Однако Минздрав всегда выступал категорически против этого.