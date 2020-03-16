Рубль снова упал

MaxC И вообще - нетленная цитата Ричарда Гира из "Красотки":-Мы пришли неприлично потратиться и хотим,... Всё. Малому бизнесу хана. Пессимистичный, но честный прогноз

Огурец Корнишонов ну вот и плюс блокады Крыма)))))))) может тм не заболеют коронавирусом?)))))))))))))... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

MaxC Мой был "правильный". Не одобрял. Но редко дома бывал, командировки длительные (ВПК, флот, море, ... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

VikaV2193 Это Вы о моей семье? ))А, почему без папы то? У меня папа первый бы на такую фигню повелся ... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

ДмитрийW ну вот видите, хоть немножко в курсе, а так бы хихикали дома в уголке две дурочки - старая и мала... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

VikaV2193 Вот и я такая мама, но вообще думаю, может надо чуть построже быть. Я бы в школе сама некоторые п... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

Огурец Корнишонов все подряд не подорожает. цены в большинстве случаев зависят от цен у конкурентов. чтобы повысить... Всё. Малому бизнесу хана. Пессимистичный, но честный прогноз

topvisa Не голосовал за Путина, не буду и другим не советую. Я ими не пользуюсь услугами этими гос. И как... Сотовая связь подорожает на 20%. Из-за бесплатного доступа к «Госуслугам»

Огурец Корнишонов торговые сети тоже не вечны) существуют пока у них есть деньги. что там с Магнитом и Медиамарктом... Всё. Малому бизнесу хана. Пессимистичный, но честный прогноз

MaxC Так вроде бы сначала форчек дают "в приличных домах", а только потом фискалку и слип (если оплата... Налоговики выиграли суд по ККТ, сославшись на письмо прошлого века

ДмитрийW а у меня вопрос - когда в налоговой ставили на учёт ККМ ресторана они не были против применения и... Налоговики выиграли суд по ККТ, сославшись на письмо прошлого века

MaxC И чего в этом страшного?Мы с Мамой всегда были заговорщиками в этом плане. Не хочешь в школу - не... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

Manul666 Здесь вопрос даже не к налоговикам, у них своя задача, собрать как можно больше денег (без уточне... Налоговики выиграли суд по ККТ, сославшись на письмо прошлого века

VikaV2193 И отключаться то не обязательно, можно своими делами заниматься просто. звук выключить и поспать ... Коронавирус. Что надо знать на сегодня