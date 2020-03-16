Рубль снова упал

Уже в начале торгов на Московской бирже доллар и евро значительно выросли.
Рубль упал по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,2-73,99 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 73,5 рубля, повысившись на 90,25 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Тем временем курс евро составил 81,9825 рубля — это на 1,2525 рубля выше отметки предыдущего закрытия, передают «Вести.RU».
Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,06 рубля до 77,32 рубля.