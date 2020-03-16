Яндекс.Деньги запустили переводы через Telegram

Пользователи Telegram теперь могут отправлять денежные переводы другим людям через Яндекс.Деньги.

Мессенджер научился распознавать среди текста сообщения номер карты и автоматически создавать по нему ссылку на страницу Яндекс.Денег.

Чтобы отправить перевод, нужно добавить номер банковской карты в свое сообщение, и мессенджер сразу покажет прямую ссылку на страницу Яндекс.Денег. На ней уже будут заполнены данные отправителя, и пользователю остается только выбрать, откуда перевести деньги — из кошелька в Яндекс.Деньгах, с привязанной к нему или любой другой банковской карты. Новая возможность доступна всем в России, кто пользуется Telegram, имеет карту любого российского банка или идентифицированный кошелек в Яндекс.Деньгах.

Переводы через Telegram — это не первая интеграция Яндекс.Денег с мессенджером. В 2017 году Яндекс.Деньги добавили в Яндекс.Кассу возможность для компаний принимать платежи через Telegram-бот.