Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс уходит из совета директоров компании. Об этом он объявил на своей странице в LinkedIn.

Бизнесмен намерен уделять больше времени благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата. Гейтс продолжит работу в компании в качестве советника Сатьи Наделлы, передает РБК.

Напомним, Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с предпринимателем Полом Алленом. Он был гендиректором компании до 2008 года — тогда Гейтс покинул эту должность, чтобы уделять больше внимания благотворительному фонду, который он создал вместе с женой. Предприниматель возглавлял совет директоров Microsoft до 2014 года.

