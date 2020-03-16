Twitter придется заплатить штраф 4 млн руб. Суд считает, что он не хочет хранить данные пользователей в России

Twitter не смог оспорить в суде штраф в 4 млн рублей за отказ хранить данные пользователей в России.

Таганский суд Москвы в понедельник признал законным решение о назначении административного штрафа в размере 4 млн рублей компании Twitter Inc. за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе заседания представители оштрафованной компании заявили, что письма Роскомнадзора до нее не доходили, а назначенное ей наказание несоразмерно велико. «Скриншоты сайта составляют единственную доказательную базу в протоколе об административном правонарушении», — отметил представитель Twitter в суде.

13 февраля суд постановил признать Twitter виновным по ч. 8 ст. 13.11 КоАП («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных») и назначить компании административный штраф в размере 4 млн рублей. Аналогичное решение было принято в отношении компании Facebook, которая штраф пока не обжаловала. Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ Twitter и Facebook были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года, но ведомство конкретного ответа не получило.