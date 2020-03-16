Страховые компании начали продавать страховки от коронавируса

Страховые компании начали предлагать услуги по страхованию от коронавируса COVID-19.

О запуске таких продуктов объявили компании «АльфаСтрахование», «Тинькофф Страхование» и «Арсеналъ», пишет РБК.

«АльфаСтрахование» предлагает программу «Коронавирус.НЕТ» на случай выявления новых вирусных инфекций группы коронавирусов, включая CoVID-19. Условия страховки:

«Стоимость полиса составляет от 2 тыс. до 10 тыс. руб., страховая сумма — 1 млн руб. Страховая защита по программе распространяется на заболевание, впервые диагностированное в течение действия договора. При подтверждении диагноза компенсация составит 20 тыс., 50 тыс. или 100 тыс. руб. в зависимости от выбранного варианта программы. 1 млн руб. выплачивается при смертельном исходе протекания болезни или лечения. Срок действия полиса — один год»

Банк «Восточный» совместно со страховой компанией «Арсеналъ» запустил страховой продукт «АнтиКоронаВирус». В случае временной нетрудоспособности из-за заболевания клиенты смогут получить от 3 тыс. до 6 тыс. руб. в день, которые они могут направить в том числе и на лечение. В случае смерти застрахованного его родственники получат от 300 тыс. до 1 млн руб.

В компании «Тинькофф Страхование» рассказали РБК, что теперь страхование путешественников, выезжающих за рубеж, будет полностью покрывать расходы и на лечение COVID-19.