С апреля изменится форма плана ФХД для бюджетников

С 1 апреля бюджетники должны применять обновленную форму плана финансово-хозяйственной деятельности. С этой даты вступит в силу приказ Минфина России от 07.02.2020 № 17н

В новой форме наименования некоторых строк первого раздела скорректировали. А для безвозмездных денежных поступлений для целевых субсидий и субсидий на капвложения надо будет использовать статью 150 аналитической группы подвида доходов, для прочих доходов - 180.

Добавлены строки для отражения безвозмездных перечислений грантов:

бюджетным учреждениям - КВР 613;

автономным учреждениям - КВР 623;

иным некоммерческим организациям - КВР 634.

Есть изменения в части планируемых выплат военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания.

В строке 2240 вместо расходов на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нужно указывать расходы на иные выплаты населению.

В разделе 2 строку для выплат по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года, детализировали.Кроме того, приказ вводит новую графу 4.1 «Код по бюджетной классификации Российской Федерации».