Больничные начинают выплачивать авансом. Если вы на карантине из-за коронавируса

Оплату больничных листов тем, кто находится на карантине из-за коронавируса, будут производить авансом каждый пятый рабочий день. Информацию подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова. О том, что выплату больничных облегчат стало известно еще вчера, но подробностей не было.

Порядок оформления больничных листов профильные ведомства – Минтруд и Минздрав – пересмотрят сегодня-завтра.

«Минтруд совместно с ФСС пересмотрит порядок оплаты больничных листов. Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа нетрудоспособности. Медицинским организациям будет предоставлено право оформления листов нетрудоспособности в дистанционной форме без очного осмотра пациента при наличии документов, подтверждающих пребывание гражданина на территории стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции»,– сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по противодействию распространению коронавируса (цитата по ТАСС).

Аналогичное правило предусмотрят для родственников, проживающих вместе с находящимися на карантине людьми.

По официальным данным число заболевших коронавирусом в России выросло до 93 человек. При этом 79 человек находятся в стационарах, у 57 заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов, у двух пациентов состояние средней тяжести, искусственная вентиляция легких никому не требуется. Четверо из 93 пациентов выздоровели.