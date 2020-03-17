Власти Москвы могут ввести жесткий карантин с 20 марта

Если число заразившихся коронавирусной инфекцией резко увеличится, то Москву могут закрыть на карантин. Меры вступят в силу в том случае, если число заболевших критически вырастет к пятнице, 20 марта.
В СМИ прошла информация, что Мэрия Москвы отрабатывает план по переводу максимально большого числа жителей столицы на карантин.
Что в себя включает этот план:
- Максимальное число работников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города переведут на удаленную работу.
- МФЦ, центры социальной поддержки, будут оказывать услуги онлайн.
- Ограничения в работе торговых центров, закрытие баров, ресторанов, кафе.
- Ограничение въезда и выезда в Москву.
При критической ситуации:
- Закрытие общественного транспорта, включая метрополитен.
- Введение режима ЧС, комендантского часа, патрулирование улиц сотрудниками полиции и Росгвардии.
Последние меры — если не удасться остановить распространение инфекции (по материалам «Открытые медиа»).
По последним данным, число заразившихся в России коронавирусом составило 93 человека.