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Власти Москвы могут ввести жесткий карантин с 20 марта

Если число заразившихся коронавирусной инфекцией резко увеличится, то Москву могут закрыть на карантин. Меры вступят в силу в том случае, если число заболевших критически вырастет к пятнице, 20 марта.

В СМИ прошла информация, что Мэрия Москвы отрабатывает план по переводу максимально большого числа жителей столицы на карантин.

Что в себя включает этот план:

  • Максимальное число работников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города переведут на удаленную работу.
  • МФЦ, центры социальной поддержки, будут оказывать услуги онлайн.
  • Ограничения в работе торговых центров, закрытие баров, ресторанов, кафе.
  • Ограничение въезда и выезда в Москву.

При критической ситуации:

  • Закрытие общественного транспорта, включая метрополитен.
  • Введение режима ЧС, комендантского часа, патрулирование улиц сотрудниками полиции и Росгвардии.

Последние меры — если не удасться остановить распространение инфекции (по материалам «Открытые медиа»).

По последним данным, число заразившихся в России коронавирусом составило 93 человека.

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