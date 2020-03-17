Власти Москвы могут ввести жесткий карантин с 20 марта

Если число заразившихся коронавирусной инфекцией резко увеличится, то Москву могут закрыть на карантин. Меры вступят в силу в том случае, если число заболевших критически вырастет к пятнице, 20 марта.

В СМИ прошла информация, что Мэрия Москвы отрабатывает план по переводу максимально большого числа жителей столицы на карантин.

Что в себя включает этот план:

Максимальное число работников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города переведут на удаленную работу.

МФЦ, центры социальной поддержки, будут оказывать услуги онлайн.

Ограничения в работе торговых центров, закрытие баров, ресторанов, кафе.

Ограничение въезда и выезда в Москву.

При критической ситуации:

Закрытие общественного транспорта, включая метрополитен.

Введение режима ЧС, комендантского часа, патрулирование улиц сотрудниками полиции и Росгвардии.

Последние меры — если не удасться остановить распространение инфекции (по материалам «Открытые медиа»).

По последним данным, число заразившихся в России коронавирусом составило 93 человека.