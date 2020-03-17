Сбербанк начал привлекать к работе осужденных

Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний, в рамках которого банк будет предоставлять рабочие места осужденным.

Пилотный проект уже стартовал в Новосибирске, пишет РБК. Пока это одно учреждение. Кандидатуры участников пилота были подобраны местным управлением ФСИН, после чего они оценивались профильными службами Сбербанка.

В пилотном проекте принимают участие осужденные, у которых лишение свободы благодаря хорошему поведению было заменено на исправительные работы. Они свободно перемещаются по улицам, но живут в организованных исправительных центрах.

Осужденные работают в офисном помещении на компьютерах, не подключенных к интернету и внутренним системам банка, и занимаются разметкой данных (например, переводом фрагментов рукописного текста в электронный формат). Работа оплачивается в соответствии с МРОТ, из зарплаты удерживаются налоги и вычеты по постановлению суда.

Решение о масштабировании пилота будет принято позже, после анализа новосибирского проекта: будут оцениваться объем выполненных задач, качество работы и затраты на ее выполнение.

Аналитики полагают, что привлечение к работе осужденных поможет банку сэкономить на более низких зарплатах.