«AliExpress Россия» возобновила нормальную работу. Задержанные посылки летят со скидками

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Первоклассникс Конечно норма! В любом живом существе заложен страх смерти! У вирусочков - тоже. Хотя вирус - это... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

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Старый ворчун "Нацгвардия готова включиться в борьбу с эпидемией, но просит разъяснить: кого именно нужно бить.... Власти Москвы могут ввести жесткий карантин с 20 марта

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