«AliExpress Россия» возобновила нормальную работу. Задержанные посылки летят со скидками

«AliExpress Россия» сообщила, что 95% поставщиков вернулась к нормальному режиму работы. Всем, кому просрочили поставки, предлагают бесплатные скидочные купоны.
Поскольку основное количество поставщиков находится в Китае, это очень хорошая новость.
Это значит, что жесткий карантин там потихоньку снижается, а значит, это не навсегда и для нас, если вдруг карантин начнется в жесткой форме.
Кстати, в СМИ считают, что власти Москвы могут закрыть город на жесткий карантин, если не удасться остановить распространение коронавирусной инфекции.