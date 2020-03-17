Если налоговая прислала непонятный запрос с вызовом, можно к ним не ходить из-за коронавируса?

Бывший глава УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев на своей странице в Facebook поделился мнением о том, что комиссии по легализации в налоговой совершенно бесполезны. А заодно идеей не ходить к ним по причине эпидемии коронавируса.

«А не пора ли запретить все эти комиссии по легализации и массовые допросы всея и всех? Михаил Владимирович остановите эти комиссии! Акромя занятости инспектора и раздутого штата они ничего не легализуют».

А далее делится письмом в налоговую, где аргументирует позицию по невозможности предоставить им то, чего они хотят:

Инспекции, по последним данным, на карантин пока не закрывают. Но ездить к ним не обязывают.