Налоговые инспекции из-за карантина не закрываются. Но разрешают к ним не приезжать

Наши подписчики в «Красном уголке бухгалтера» всерьез обеспокоены необходимостью лично являться в налоговую инспекцию. А все из-за распространения инфекции коронавируса.
Так, кто на этой неделе собирается в налоговую? Вы уверены, что вас примут? Налоговая себя блюдет?Мы поинтересовались в разных инспекциях, нужно ли к ним приходить лично.
- В Москве относятся с пониманием, и решают вопросы по телефону.
- В МО сказали что можно приехать лично, карантина нет. Но после 13 00, посокльку база с этого времени заработает.
- В Санкт-Петербургской налоговой сказали, что все как обычно. В разгар кампании по сдаче 3-НДФЛ её вряд ли закроют.