Налоговые инспекции из-за карантина не закрываются. Но разрешают к ним не приезжать

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Первоклассникс Конечно норма! В любом живом существе заложен страх смерти! У вирусочков - тоже. Хотя вирус - это... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

Над.К За что? За то, что работник без каски на работу вышел, а начальство не проследило? Или еще за что... Путин похвалил технологии в малом бизнесе. А мы вспоминаем АИС «Налог-3»

Старый ворчун "Нацгвардия готова включиться в борьбу с эпидемией, но просит разъяснить: кого именно нужно бить.... Власти Москвы могут ввести жесткий карантин с 20 марта

VikaV2193 Ну, тогда и Библия этого советовать не могла. Тогда не было таких представлений о гигиене, как се... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

VikaV2193 Сами читали то?Я не нашла там о том, что надо руки мыть перед операциями. В 15 главе: омовение п... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

8529 А мне хочется, чтобы люди не кидались на православных и вообще верующих. Не всегда наши хотелки в... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

VikaV2193 Вы были готовы признать. Мне хочется что бы Вы признали. Признавайте. Мое мнение тут не при чем. ... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии