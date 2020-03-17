Клерк.Ру

Налоговые инспекции из-за карантина не закрываются. Но разрешают к ним не приезжать

Наши подписчики в «Красном уголке бухгалтера» всерьез обеспокоены необходимостью лично являться в налоговую инспекцию. А все из-за распространения инфекции коронавируса.

Так, кто на этой неделе собирается в налоговую? Вы уверены, что вас примут? Налоговая себя блюдет?

Мы поинтересовались в разных инспекциях, нужно ли к ним приходить лично.

  • В Москве относятся с пониманием, и решают вопросы по телефону. 
  • В МО сказали что можно приехать лично, карантина нет. Но после 13 00, посокльку база с этого времени заработает.
  • В Санкт-Петербургской налоговой сказали, что все как обычно. В разгар кампании по сдаче 3-НДФЛ её вряд ли закроют.
Бывший сотрудник ИФНС №28 по Москве сказал что все работают в стандартном режиме, на карантин не закрываются.

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17 Март 2020
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А вот комментарии подписчиков:

  • «На счет приема не знаю, а семинар для налогоплательщиков отменили».
  • «Оперзалы пока работают как обычно».
  • «Примут, куда денутся! Чай, не школьники, чтобы закрываться! Они и так через стекло с нами общаются».
  • «Как теперь будут проверять достоверность юрадреса? Повальное закрытие?».
  • «У меня повестка к ним на 2 апреля — думаю манкировать», и ответ: «идите и чихните».
  • «Вчера была в 13 Москва, всех принимали».
  • «У нас карантин объявили. Запретили мероприятия более 500 чел. В налоговой столько не собирается, так что мой поход на комиссию 19-го состоится».
Ранее на «Клерке» писали, что .ФНС оменяет дни открытых дверей в налоговых, и у сотрудников день начинается с измерения температуры.

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