Хотите работать в ФНС? Открыты вакансии советников и консультантов

Зам. руководителя налоговой службы Виктор Бациев разместил на своей странице в Фейсбуке сообщение о том, что ФНС ищет советников и консультантов:

«В Центральном аппарате ФНС России объявлен конкурс на замещение вакантных должностей. В Правовом управлении вакантны две должности советника (в отдел правовой экспертизы и законопроектной деятельности, в отдел рассмотрения судебных споров) и одна должность консультанта (в отдел рассмотрения судебных споров)»

Уровень заработной платы в среднем по году: 70 тр. (для консультанта), 90 (для советника). Плюсы вакансий: интересная работа и профессиональный рост. Требования к стажу работы не предъявляются.

Достойные претенденты, которые конкурс проиграют, может быть смогут остаться в кадровом резерве ФНС.

Заметим, что на сайте ФНС информация о конкурсе появилась две недели назад, 3 марта. Оказалось мало желающих?