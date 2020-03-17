Клерк.Ру

Управлением оплатой труда всех бюджетников займется Правительство

Правительство получит право устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

Соответствующие поправки будут внесены в Трудовой кодекс.

Уведомление опубликовано на федеральном портале.

Напомним, в соответствии со статьей 144 ТК системы оплаты труда работников федеральных государственных учреждений устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

При этом, начиная с 2005 года, регулирование систем оплаты труда госучреждений субъектов РФ относится к компетенции регионов.

Органы местного самоуправления устанавливают порядок и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений.

Теперь эти функции будут переданы Правительству РФ.

Планируется, что документ вступит в силу в декабре 2020.

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