Управлением оплатой труда всех бюджетников займется Правительство

Правительство получит право устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.
Соответствующие поправки будут внесены в Трудовой кодекс.
Уведомление опубликовано на федеральном портале.
Напомним, в соответствии со статьей 144 ТК системы оплаты труда работников федеральных государственных учреждений устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
При этом, начиная с 2005 года, регулирование систем оплаты труда госучреждений субъектов РФ относится к компетенции регионов.
Органы местного самоуправления устанавливают порядок и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений.
Теперь эти функции будут переданы Правительству РФ.
Планируется, что документ вступит в силу в декабре 2020.