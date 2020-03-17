Путин поручил Генпрокуратуре бороться с необоснованным повышением цен на продукты

Путин призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты, но при этом сохранять условия для инвестклимата.

«Очень важно продолжить работу вместе с ФАС, при обмене информацией с ФАС, по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания», — сказал президент на коллегии Генпрокуратуры (источник РИА-новости).

При этом, про участников экономической деятельности он призвал тоже не забывать.

Учитывая, что у людей началась, по сути, истерия на фоне новостей о коронавирусе, и они начали буквально сметать с полок магазинов все подряд, не исключено на фоне такого ажиотажа повышение цен.

Поэтому, надзор надзором, но с людьми тоже работу нужно проводить.