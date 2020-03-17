Список самых надежных российских банков возглавил Райффайзенбанк

Рейтинг ста наиболее надежных российских банков по версии журнала Forbes возглавил Райффайзенбанк.

Годом ранее он занимал в рейтинге вторую строчку, но теперь вышел на первое место, обогнав лидера 2019 года — «Юникредит банк».

На третьем месте, как и в прошлом году, находится Росбанк, на четвертом Сбербанк, пятое место занял Ситибанк. На шестой строке оказался «ИНГ банк (Евразия)», седьмым стал «Нордеа», восьмым — HSBC, девятым — «СЭБ Банк», а замкнул первую десятку Bank of China. Кроме того, в группу наиболее надежных банков Forbes включил ВТБ (11-е место), Газпромбанк (12-е место) и Россельхозбанк (13-е место).

В первую группу c наивысшей степенью надежности попали крупнейшие российские госбанки и «дочки» иностранных банков — 25 кредитных организаций с рейтингами BBB и BBB- по международной шкале и AAA по национальной шкале.

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Во вторую группу надежности попали 20 банков с рейтингами по международной шкале BB и BB, по российской шкале — AA и AA. В их числе — Альфа-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, Тинькофф Банк и др.

В третью группу включено 16 банков, в том числе Промсвязьбанк, «Уралсиб» и МТС Банк. Их рейтинг по международной шкале составил BB- и B , а по национальной — АА- и А .

Издание составляет список наиболее надежных банков на основе данных международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА») рейтинговых агентств. Сперва отбираются банки с рейтингом и активами более 30 миллиардов рублей. При наличии нескольких рейтингов учитывается общее число наивысших. В результате все сто банков поделены на пять групп надежности.