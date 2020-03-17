Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину освободить от налогов малый бизнес

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил изменить политику сбора налогов с малых и средних предприятий, а также освободить их от проверок в связи с нестабильной экономической ситуацией, которая сложилась из-за распространения коронавируса. Письмо с инициативами отправлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«В полной мере противостоять отрицательному воздействию последствий пандемии возможно, только радикально изменив на ближайший период политику сбора налогов, проведения проверок, выдачи различных государственных разрешений», — сказал Титов ТАСС.

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В частности, он предложил на ближайшие несколько месяцев предоставить полное освобождение от налогов для предприятий малого и среднего бизнеса на специальных режимах налогообложения. Бизнес-омбудсмен также считает необходимым освободить на 50% от уплаты всех видов федеральных налогов (кроме отдельных видов деятельности) предприятия на общей системе налогообложения с численностью сотрудников до 500 человек. Кроме того, он выступает за предоставление отсрочки по выплатам в соцфонды в размере 50% от страховых платежей при условии сохранения численности рабочих мест в организации.

В числе других мер бизнес-омбудсмен назвал введение моратория на контрольно-надзорную деятельность, предложив временно отменить плановые и внеплановые проверки, согласуемые органами прокуратуры, а также все виды специальных проверок, кроме случаев прямой угрозы жизни и здоровью граждан.

Титов предлагает отложить введение в действие всех норм законов и подзаконных актов, принятых, но не введенных в действие до 1 апреля 2020 года. А также продлить до конца 2020 года действие заканчивающихся лицензий и разрешений.