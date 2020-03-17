Налоговая требует странные документы 2014 года. Что делать бухгалтеру?

Налоговая требует по встречке документы 2014-2016 года. Как культурно её «послать», спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Список документов содержит максимально интимные подробности вроде журналов входа-выхода, списков, паспортных данных, заявок, пропусков, журналов инструктажа сотрудников и проч. Что-то мне подсказывает, что я имею право их послать, но от возмущения что-то никак не могу сообразить — куда?»
Коллеги категоричны:
«Однозначно — всех лесом»
«Мягонько и вежливенько послать»
«Напиши, что утилизировали, и с прискорбием сообщаешь, что предоставить не представляется возможным»
Впрочем, некоторые бухгалтеры предложили поинтересоваться у контрагента, насколько им это важно:
«Красиво объяснить, что документы невозможно предоставить. Хотя, для начала, я бы с организацией связалась бы, насколько важен для них ваш ответ»
А вот и объяснения, почему приходят такие запросы:
«На конгрессе представители налоговиков объясняли, что программа шлёт список автоматом, без учёта особенностей отношений с контрагентов. Но с другой стороны, например, был случай отмены вычета, т.к. счёт-фактура был подписан человеком который в этот день отсутствовал на рабочем месте...»