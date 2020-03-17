Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

Вызванный истерией на фоне распространения коронавируса ажиотажный спрос может поднять цены на все продукты. А они и так будут расти.

В частности, фото из одной московской «Пятерочки»:

Нет на прилавках риса, макарон, сахара Нет свежих мяса, курицы. Гречки почти не осталось.

В аптеках дефицит масок и спиртовых салфеток.

А еще прислала одна знакомая:

Причем, никто не объявлял режим ЧС, просто для детей ввели превентивные меры по карантину. Чтобы не допустить.

Самый, пожалуй, главный вопрос: бумага-то туалетная вам зачем? В таких количествах?

Чтобы быть в курсе ситуации по распространению инфекции, читайте материал «Клерка». Он каждый день обновляется. Там даже онлайн-карта распространения встроена.