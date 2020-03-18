Клерк.Ру

Цена на нефть составила 28,70$ на момент открытия торгов

Вчера нефть на момент закрытия стоила 28,73$. Сегодня самую малость поднялась. Но все равно остается в пределах 30$ за баррель.

На данный момент (8:10 МСК) нефть поднялась до 29,12$ за баррель.

День еще только начался, посмотрим, что будет дальше. 

нефть

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