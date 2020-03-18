Цена на нефть составила 28,70$ на момент открытия торгов

Natali Kr Соглашусь с Вами. У людей такое количество глюков и фантазий. Пока они не мешают нам лично, зачем... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

sandro_60 Увы, не возьмутся за вилы (а надо бы давно!) - народ пассивный и живет по принципу "моя хата с к... Работников выгоняют без содержания из-за коронавируса

Бабловед Любая религия это древний инструмент террора и диктатуры общества, а так же финансовый инструмент... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Бабловед Я никогда не жалуюсь на цензуру. У редакции есть абсолютное право удалять что угодно, так как вам... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Бабловед Да был я и в церквях и в мечетях и на мусульманских и православных кладбищах могилы рыл, так что ... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Olga_Ogneva Если наше правительство пообещало, что перебоев в поставках не будет, значит, надо срочно бежать ... Путин призывает не тратить зря деньги, покупая продукты впрок

bestiya7460 Я лично не скупаю ничего, вчера была в Ашане, так там полки, где стояла гречка и все, что с ней с... Путин призывает не тратить зря деньги, покупая продукты впрок

пытливый ихтиолог Боюсь, что мое недоверие к этой информации подкреплено некоторыми ошибками." Работодатели перевод... Вторничные новости: коронавирус и только

dana Кгхм, а у нас в Алтайском крае не видят оснований для отмены массовых мероприятий))) И ВУЗы не пе... Власти Москвы могут ввести жесткий карантин с 20 марта

Nikolay Cherkasov Именно это и имелось ввиду. По факту, НДС уплачивает предприятие в том числе и с заработной платы... Сколько налогов платит бизнес. Спойлер: много

MIG700 Стоп. А она же НДС не сверх з/п начисляла, а выкрутила из з/п расходов. Тогда правда непонятно...... Сколько налогов платит бизнес. Спойлер: много

MIG700 Ну тут же явно имелось ввиду другое. Типа, НДС-ное предприятие оказывает услуги. Например монтаж ... Сколько налогов платит бизнес. Спойлер: много

blaster42 Так вот к чему были массовые сокращения в Сбере - не из-за автоматизации, а для расчистки мест дл... Сбербанк начал привлекать к работе осужденных

Ставка Люди которые считают НДС с зарплаты учат нас, как делать бизнес? Куда мы с Клерком скатились? По... Сколько налогов платит бизнес. Спойлер: много

Свечков Это вам из сбербанка звонят, там вам щас эсэмэска придет....... Теперь и жуликом не назовешь эту... Сбербанк начал привлекать к работе осужденных

Над.К Знаете ли, другие конфессии не привозили вот сейчас мощи в Санкт-Петербург и к ним не выстраивали... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии