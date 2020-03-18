Цена на нефть составила 28,70$ на момент открытия торгов

Успокойтесь. Подобные высказывания оскорбительны и постоянно демонстрируют тупость и агрессию....
Соглашусь с Вами. У людей такое количество глюков и фантазий. Пока они не мешают нам лично, зачем...
Увы, не возьмутся за вилы (а надо бы давно!) - народ пассивный и живет по принципу "моя хата с к...
Любая религия это древний инструмент террора и диктатуры общества, а так же финансовый инструмент...
Мне кажется с подобными высказываниями Вам надо на другой сайт. Не позорьтесь....
Ну да... примерно как менеджеры
Это не из области медицины, например: "Проктолог" ?
Вот именно, что в стране проблем по горло, а Путин храмы строит....
Я никогда не жалуюсь на цензуру. У редакции есть абсолютное право удалять что угодно, так как вам...
Да был я и в церквях и в мечетях и на мусульманских и православных кладбищах могилы рыл, так что ...
Уже не знают, за что еще налогов придумать. Теперь вот уже машины им наши роскошными стали. Я пон...
Если наше правительство пообещало, что перебоев в поставках не будет, значит, надо срочно бежать ...
Я лично не скупаю ничего, вчера была в Ашане, так там полки, где стояла гречка и все, что с ней с...
Я вообще думаю, что то что детей и студентов переводят сейчас на дистанционное образование - это ...
слово секта, означает часть, и это слово не обидное, и да, конечно секта ...
Вопрос в следующем :Каким образом доказывается, что ошибочно внесённая первичная документация был...
Боюсь, что мое недоверие к этой информации подкреплено некоторыми ошибками." Работодатели перевод...
Кгхм, а у нас в Алтайском крае не видят оснований для отмены массовых мероприятий))) И ВУЗы не пе...
Именно это и имелось ввиду. По факту, НДС уплачивает предприятие в том числе и с заработной платы...
Стоп. А она же НДС не сверх з/п начисляла, а выкрутила из з/п расходов. Тогда правда непонятно......
Церковь закрывать нельзя, онлайн пожертвования не все умеют совершать, наликом для церкви удобнее...
подоходный налог отменили еще при царе Горохе
Ну тут же явно имелось ввиду другое. Типа, НДС-ное предприятие оказывает услуги. Например монтаж ...
Ну да, перезагрузку решили устроить.
Так вот к чему были массовые сокращения в Сбере - не из-за автоматизации, а для расчистки мест дл...
Люди которые считают НДС с зарплаты учат нас, как делать бизнес? Куда мы с Клерком скатились? По...
карта полетов на Флайрадаре полностью сходится с картой короновируса.в Миллиардной Индии, как и в...
Это вам из сбербанка звонят, там вам щас эсэмэска придет....... Теперь и жуликом не назовешь эту...
[Наш] [зачеркнуто] Ашан ответ: тележка паникера.Сахар, гречка, туалетная бумага ...В общем, все к...
А разве ПФР уменьшает патент не с 2020 года?
вклады в имущество общества, полученные от участников/акционеров с соблюдением правил гражданског...
Знаете ли, другие конфессии не привозили вот сейчас мощи в Санкт-Петербург и к ним не выстраивали...
А почему не пишете про другие конфессии? Они закрыли свои приходы? ...
Вы бы почитали о способах передачи болезней и о их профилактике и гигиене общения, что ли. ...