Россия объединит налоговую, таможню и суд с Белоруссией. Но Батька пока сопротивляется

Власть от России предложила белорусским партнерам создать единую налоговую, таможню и суд.

В ходе переговоров об интеграции двух стран говорилось о создании 12 наднациональных органов, в том числе едином эмиссионном центре, обслуживающем единую валюту, счетной палате, суде Союзного государства и едином таможенном органе, выяснил РБК.

Налоговая, антимонопольная служба, регуляторы транспорта, промышленности, с/х, связи, рынков газа, нефти и электроэнергии – единые на два государства. О сроках создания источники не рассказывают. На данном этапе идет согласование «дорожных карт», касающихся совместной стратегии России и Белоруссии в сфере обороны, создания общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.

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При этом Лукашенко неоднократно отрицал, что на переговорах об углубленной интеграции стороны обсуждают создание наднациональных органов. В российском правительстве пытаются увязать решение экономических проблем интеграции с политическими и созданием наднациональных органов, однако была договоренность переговоры об этом не вести, заявил белорусский президент в интервью «Эху Москвы» 24 декабря прошлого года.

Но за день до этого про наднациональные органы говорил Медведев, занимавший тогда пост премьера. Белоруссия, конечно, пока что ждет разрешения нефтяных разногласий.

Минск недоволен проводящимся в России с 2019 года налоговым маневром, который заключается в постепенной и полной замене экспортной пошлины пропорционально увеличенным налогом на добычу полезных ископаемых. Ранее Россия продавала Белоруссии нефть без этой пошлины: в декабре 2018 года она, например, составляла $135,1 за тонну. При условии сохранения этой льготы Белоруссия подписала договор о создании Таможенного союза в 1995 году, а позднее согласилась на вступление в ЕАЭС в 2015 году. Поэтому сейчас Минск настаивает на компенсации за налоговый маневр. В 2019 году Белоруссия оценила свои потери от него в $330 млн, в 2020 году — в $420–430 млн. К 2024 году, по собственным оценкам, Минск потеряет до $11 млрд. А после того, когда цена российской нефти для него сравняется с мировой ценой, будет каждый год терять по $3 млрд.

Сейчас идут переговоры о промежуточном решении, которое позволит нивелировать последствия от маневра только на 2020 год.