Коронавирус объявили обстоятельством непреодолимой силы. Кто-то советует не платить налоги и кредиты

Мэр Москвы Собянин издал указ, согласно которому распространение коронавирусной инфекции является обстоятельством непреодолимой силы. Появляются советы не платить налоги и по кредитам.

Указ мэра Москвы от 16 марта 2020 года № 21-УМ «О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», пункт 13:

«13. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы».

В сети появляются вредные советы, суть которых в том, что, пользуясь этим обстоятельством, якобы можно:

не платить по кредитам;

не платить налоги;

не выполнять обязательства по договорам.

В целом-то попробовать можно, но, скорее всего, это в итоге придется доказывать в суде, что обязательства были не исполнены именно по причине данных обстоятельств непреодолимой силы.

А если это будет спор с налоговой, то шансы выиграть там не сильно отличаются от нуля.

Так что, не стоит следовать таким советам. Никто не будет вам просто так прощать задолженность, даже из-за коронавируса