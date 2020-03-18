ФАС не откажется от проверок. Потому что народ надо защищать

Федеральная антимонопольная служба не откажется от проведения от внезапных проверок и выездов в компании.
Эти проверки — тоже способ защитить людей и не дать взлететь ценам на лекарства, товары и те же маски, объяснил «Ведомостям» начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Нельзя допустить, чтобы недобросовестные компании нажились на коронавирусе.
Позиция остальных проверяющих ведомств, ФТС, Ростехнадзора, Росприроднадзора и Роспотребнадзора, пока неизвестна.
А вот ФНС уже заявила о том, что выездные проверки временно прекращаются.