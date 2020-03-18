Клерк.Ру

Налоговая больше не будет вести проверки. Чтобы ревизоры не заражали бухгалтеров, и наоборот

ФНС решила позаботиться о здоровье сотрудников и налогоплательщиков – выездные проверки, выемки, осмотры, допросы прекратятся.

Вчера мы уже писали об этом. Сегодня слухи подтвердились.

В ФНС обсуждают приостановку всех мер контроля, при которых ревизоры лично общаются с налогоплательщиками. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и сотрудник одной из налоговых инспекций. Мораторий будет действовать, пока не нормализуется эпидемиологическая ситуация.

Планы такие: выездные сократить до минимума, их будут проводить в случаях критической необходимости. Можно говорить о том, что начатые проверки заморозят на срок до полугода: это предельный срок приостановки проверки, а всего она не может длиться более года.

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А вот проверки, которые подходят к концу, ревизоры скорее всего, завершат, несмотря на коронавирус.

Среди клиентов уже началась легкая паника, рассказывает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, сотрудники компаний опасаются контактировать с налоговиками, так же как сотрудники инспекций – с бизнесом.

Затягивание проверок может помочь компаниям избежать ответственности, замечает партнер EY Алексей Нестеренко, если эпидемия продлится еще полгода и налоговые акты будут выписаны только в 2021 г., то ответственности за нарушения в 2017 г. бизнес избежит.

Риски могут возникнуть и у самого бизнеса: чем дольше длится проверка, тем больше может оказаться размер пени, предупреждает он. Если компания не согласна с приостановкой проверки, она может оспорить такое решение, говорит Костальгин, но стоит в Налоговом кодексе предусмотреть, что при приостановке проверок из-за вируса пеня не будет накапливаться. «Карантин» стоит распространить не только на проверки, считает Костальгин. Например, можно отсрочить подачу отчетности по контролируемым иностранным компаниям, которую можно сдать только лично, отмечает он: многие клиенты опасаются приходить в налоговые инспекции. 

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Хотя в инспекциях действует режим термометрии

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