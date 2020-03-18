Налоговая больше не будет вести проверки. Чтобы ревизоры не заражали бухгалтеров, и наоборот

Я лично присутствовал на "речи" (не знаю как правильно называется) где "батюшка" говорил - "не на...
Возможно тут тоже врут... В одном из храмов корреспонденту удалось увидеть объявление, в которо...
Тем, что его не могут применять организации. И тем, что работников у ИП должно быть на-а-амного м...
Учитывая, что Клерк - ресурс профессиональный и публичный, а не атеистический, антиклерикальный и...
Да, он высказался излишне эмоциально, но принципиально верно....
Нет, мне не нужно рассказывать, я довольно много знаю анекдотов. Расскажите, как отдельные случаи...
Просто форма СТД-Р подтверждает, что у человека нет бумажной трудовой. А это неправда....
Я открою Вам маленький секрет))) Одна моя родственница в свое время несколько лет проработала име...
мнение Бабловеда было не про "таких верующих" (Вы тут передергиваете), а про "верущих", без "таки...
Провела: полный хаос: числятся давно проданные автомобили, не числятся давно приобретенные. Одно ...
Согласна, додумала за Вас. Тогда что Вы хотели вступая в диалог? Ваша версия какова?...
И в чем проблема написать заявление если нужна справка (даже если оставил бумажную трудовую)?...
Указать Вам на логическую ошибку? Называется упрощенно "чтение мыслей" оппонента....
Смотря что хотите в диалоге выяснить. Вы явно хотели оскорбиться. И оскорбились. А виноваты все в...
Вы предлагаете мне следить за ошибками Ваших оппонентов? )) Спасибо, конечноЕще раз повторюсь. (П...
Согласен абсолютно. Диалог никому не нужен.
А никому не нужен ваш диалог - принцип "разделяй и властвуй" еще никто не отменял)))Диалог между ...
Оохххх, еще один...В какой глубинке Вы служите, в какую епархию Вы ездили за стройматериалами?Епа...
В церкви есть прайс))Например, Вы батюшка из глубинки и собираетесь отремонтировать храм, отреста...
Мыльные пузыри затейливой фантазии))Сверхобобщение о том, что все верующие - тупые, для Вас непри...
а Особые экономические зоны разве еще не придумали?!
Повторюсь. Логическую ошибку совершил Бабловед. Я с Бабловедом принципиально согласна. Не согласи...
Нет. В церкви прайса нет.Я Вам задал один вопрос, Вы три в ответ. ...
В чем? Что в церкви есть прайс?
Потому что у Вас очевидные двойные стандарты.Вот Ваш ответ на вопрос, почему Вы не решили не обра...
А чем тогда ПСН будет кардинально отличаться от ЕНВД?
Просто я предполагаю, что Вы лжете
Вот давайте разберемся по честному. Вы обычный глубоко верующий человек пришли в обычную церковь ...
Суфийская притчаВстретились как-то на дороге паломник и Чума.— Куда идёшь? — спросила чума.— В Ме...
Да, закрыли!Все католические приходы закрыты в Европе. Не венчают, не отпевают....
Нет, логических ошибок надо избегать в обсуждении. Но я их и не допускала, а Вы своего оппонента ...