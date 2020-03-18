Налоговая больше не будет вести проверки. Чтобы ревизоры не заражали бухгалтеров, и наоборот

ФНС решила позаботиться о здоровье сотрудников и налогоплательщиков – выездные проверки, выемки, осмотры, допросы прекратятся.

Вчера мы уже писали об этом. Сегодня слухи подтвердились.

В ФНС обсуждают приостановку всех мер контроля, при которых ревизоры лично общаются с налогоплательщиками. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и сотрудник одной из налоговых инспекций. Мораторий будет действовать, пока не нормализуется эпидемиологическая ситуация.

Планы такие: выездные сократить до минимума, их будут проводить в случаях критической необходимости. Можно говорить о том, что начатые проверки заморозят на срок до полугода: это предельный срок приостановки проверки, а всего она не может длиться более года.