Собирались покупать квартиру? Бегите в банк, пока не выросли процентные ставки

Люди рискуют не успеть выгодно вложить деньги в недвижимость, чтобы уберечь их от инфляции из-за кризиса.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предположила, что проценты по ипотечным кредитам могут вырасти уже в ближайшие дни.

«Если кто-то собирался купить квартиру, у него есть решение кредитного комитета, подобран вариант, то пусть надевает маску и бежит в банк», — цитирует Ирину Радченко Ura.ru.

Кроме того, банки могут ужесточить требования к заёмщикам из-за нестабильности на рынке труда.

Ирина Радченко отметила, родители, которые хотят вложить деньги в квартиру для подрастающего ребенка, вполне могут совершить покупку. А вот инвестировать в квадратные метры для сдачи в аренду уже нерентабельно, считает она.

Однако эксперты все равно считают, что в период экономической нестабильности россиянам спокойнее хранить деньги «в кирпичах», чем на депозитах в банке.