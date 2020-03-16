Ставки по ипотеке растут, банки объясняют это обвалом рубля

Крупные банки повышают ставки по ипотеке из-за обвала рубля. Уже два банка повысили ставки, остальные готовятсят тоже. Сбербанк отказался комментировать.

«В "Юникредит банке" ставки выросли по всем ипотечным кредитам на 1,5 п. п. до 10,4 — 13,5% годовых. ТКБ повысил ставки по всем программам, кроме "семейной ипотеки", на 1,5 п. п. до 9,99 — 10,29%. Также он повысил ставку кредита на любые цели под залог имеющегося жилья на 1,5 п. п. до 15,49 — 16,49%», — рассказала руководитель отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц маркетингового агентства Marcs Наталия Исаенко (источник «Ведомости»).

Вслед за ними готовятся поднять ставки Альфа-банк, ФК «Открытие», Абсолют-банк, Райфайзенбанк.

ВТБ, МКБ, «Уралсиб», «Зенит», СМП-банк утверждают, что решение о повышении ипотечных ставок не принимали, но внимательно следят за ситуацией.

Промсвязьбанк и УБРиР пока не планируют пересмотр условий ипотеки.

Сбербанк ничего не стал комментировать, «до вступления в силу новых условий».

Как ранее и писали на «Клерке», цены будут повышаться. И на жилье, и на лекарства, и вообще на все.