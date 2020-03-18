Что написать в акте на бухуслуги, если клиент жадный

Многие бухгалтеры работают сейчас на аутсорсинге, поэтому оформление документов с клиентами довольно часто обсуждается в «Красном уголке бухгалтера». Почти каждый сталкивался с директорами, которые считают, что в бухгалтерии делать-то нечего, только кнопки нажимать и чай пить.

В этот раз обсуждают акты:

«Как вы оформляете свои услуги? Просто в акте пишете Бухгалтерские услуги за ноябрь 2019г.? Или расписываете в расшифровке 500 накладных, 100 выписок, 10 актов сверки, СЗВ-М за октябрь 2019 и т.п.?»

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Оказалось, что все работают по-разному. У кого-то из бухгалтеров абонентская плата, не зависящая от объемов, плюс оплата дополнительных услуг, не указанных в договоре. Поэтому и акт просто на бухгалтерские услуги за месяц. А кто-то расписывает каждую операцию:

«У нас абонентка. Счета в принципе не выставляем, акты подписываем. А сумма прописана в договоре. И не важно была в этом месяце тишина или внезапный скачок активности» «Не расписываю, в договоре же указано, что входит в стоимость. Если доп.услуги — то пишу доп. услуги согласно пункту приложения к договору» «Видела как настроена „билинговая“ система в одной компании, которая бух.аутсорсингом занимается. Прямо к 1с-ке приписаны алгоритмы, которые считают, какой объем данных бухгалтер в программу завел. Там не просто 500 накладных, там построчно просчитано»

Но некоторые бухгалтеры расписывают все операции только скупым клиентам, которые считают, что платят слишком много ни за что:

«Расписываю только тем, кто постоянно при получении счета на оплату, возмущённо вопит: «За что такие деньжища, аж 5000 за бухгалтера»

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Коллеги подтверждают, что каждую операцию приходится расписывать именно тем, кто платит эти самые 5 тыс. рублей в месяц. И чтоб получилось не менее 100 операций в месяц, иначе клиент посчитает, что зря отдал деньги.

Вопрос же правильности заполнения с точки зрения налоговиков почему-то никто обсуждать не стал.