Аэрофлот против коронавируса: дезинфекция, обучение экипажей и замена билетов без доплат

Компания Аэрофлот разослала пассажирам письмо о ситуации с коронавирусом и мерах против него, предпринимаемых авиакомпанией.

Гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев заверяет, что они внимательно следят за сообщениями ВОЗ и других международных организаций. И тесно сотрудничают с аэропортами для своевременного принятия мер по обеспечению безопасности пассажиров.

Рейсы из Китая с самого начала активного распространения вируса были переведены в Терминал F аэропорта Шереметьево. В настоящее время Терминал F продолжает обслуживать рейсы, прибывающие из стран повышенного риска.

Санитарно-гигиенические процедуры в Аэрофлоте соответствуют самым высоким стандартам качества ведущих международных авиакомпаний, уверяет Савельев. Самолеты оснащены самыми современными системами вентиляции воздуха, в них используется высокоэффективный фильтр HEPA, который отфильтровывает 99,98% находящихся в воздухе частиц.

📌 Реклама Отключить

Для обеспечения безопасности здоровья пассажиров и экипажа введены дополнительные этапы уборки: дезинфицирующими средствами теперь обрабатываются все часто используемые предметы и поверхности, в том числе складные столики, подлокотники, пряжки ремней безопасности и экраны развлекательных систем.

Все самолеты Аэрофлота оснащены медицинскими и гигиеническими комплектами первой необходимости. Члены экипажа прошли обучение и дополнительную подготовку по мерам противодействия распространению вируса COVID-19. В случае появления у пассажира первых симптомов бортпроводники готовы профессионально отреагировать и обеспечить безопасность остальных пассажиров.

Правила продажи, обмена и возврата авиабилетов скорректированы так, чтобы пассажиры, планы которых вынужденно изменились, могли беспрепятственно изменить своё бронирование. Пассажиры, купившие билеты в страны повышенного риска, получили возможность поменять дату вылета и маршрут без доплат или вернуть полную стоимость билета в случае отмены рейса. Дополнительную информацию можно найти здесь.