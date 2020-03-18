В этом году бюджет будет дефицитным

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.

«Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет. Нам придется задействовать средства нашего резерва — Фонда национального благосостояния, для этого он и формировался», — сказал министр.

По его словам, в настоящий момент экономическая ситуация в стране развивается по одному из неблагоприятных сценариев, в связи с чем наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год, пишут «Известия».