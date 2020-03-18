Собянин попросил компании высылать им копии приказов по удаленке

Московский мэр Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на дистанционную работу, особенно женщин с детьми. Об этом он написал на своем сайте.

Он рекомендовал последовать примеру зарубежных стран и по возможности перевести часть работников на работу из дома. Это снизит число социальных контактов и замедлит распространение коронавируса.

«Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу. Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — отмечает мэр.

Кроме того, он попросил поделиться работодателей опытом организации удаленной работы по адресу stayhome@mos.ru, куда можно направить копии приказов, методических рекомендаций, пресс-релизов и иных материалов. При этом следует указывать в письме номер телефона для обратной связи.

«Мне важно знать, как эта мера начала работать. Лучшие практики будут опубликованы на портале mos.ru/stayhome», — указано на сайте.

Также, Собянин сообщил, что поручит департаментам правительства Москвы проработать возможность перехода на дистанционную работу организаций и предприятий соответствующих отраслей.